Представитель Алибасова опроверг информацию об операции

PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин опроверг ранее появившуюся информацию о подготовке артиста к операции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя музыканта.

Сейчас известный продюсер находится в реанимации НИИ имени Склифосовского, куда он попал вечером 4 июня. По словам его окружения, Алибасов по ошибке выпил вместо сока жидкость для прочистки труб.

Несчастный случай произошел в студии артиста, которая располагается в одном подъезде с его квартирой. Алибасов быстро понял свою ошибку и позвонил помощнику, который и вызвал медиков.

Врачи быстро провели необходимые манипуляции по оказанию первой помощи и увезли музыканта в больницу. Специалисты диагностировали ему ожог пищевода IV степени, ожог желудка II степени и ожог дыхательных путей.