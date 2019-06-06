Представитель Панкратова-Черного прокомментировал госпитализацию актера

Представитель актера Александра Панкратова-Черного отреагировал на информацию о том, что артист был экстренно госпитализирован в одну из больниц Москвы.

Он отметил, что знает лишь, что Панкратову-Черному стало плохо, но больше никакой информацией не владеет.

«Я занимаюсь проектами на коммерческой основе и творческими встречами. Информацией о личной жизни не владею», - отметил он.

В свою очередь, Сергей Никоненко, друг и коллега Александра Панкратова-Черного, рассказал «Звезде» о том, что видел актера четыре дня назад.

«Я нахожусь в Челябинске. Мы с ним виделись четыре дня назад в Чите. Мы были на фестивале. Больше ничего не знаю», - сообщил он.

Сегодня утром, 6 июня, Александр Панкратов-Черный почувствовал себя плохо, после чего у него случился обморок. Медики приняли решение о госпитализации актера. По данным СМИ, в настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, появилась информация о том, что Панкратов-Черный мог потерять сознание во время съемок фильма, где он играет отца главной героини. Об этом сообщает паблик Mash.

В то же время другой паблик, BAZA, сообщает, что жизни актера ничего не угрожает. Отмечается, что Панкратов-Черный якобы находился во дворе своего дома и «перегрелся на солнце», в результате чего у него упало давление. Сообщается также, что уже завтра, 7 июня, актера якобы переведут в обычную палату.

В настоящее время все подробности устанавливаются.

Александр Панкратов-Черный родился 28 июня 1949 года. Ему 69 лет.

В 1969 году он окончил актерский факультет Горьковского театрального училища, а в 1976 году получил еще один диплом, окончив режиссерский факультет ВГИКа.

Панкратов-Черный играл в театральных постановках. Однако наибольшую популярность ему принесла работа именно в кинематографе: за свою карьеру он снялся более чем в 100 лентах. Среди них полюбившиеся зрителю картины «Где находится нофелет?», «Курьер», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», а также «Мастер и Маргарита», «Ржевский против Наполеона» и многие другие.