«Трусливые и беспощадные»: донбасский снайпер рассказал о поведении иностранных наемников

Донбасский снайпер, доброволец из Сербии Деян Берич рассказал «Звезде» о поведении иностранных наемников, воюющих в составе карательных батальонов. По словам ополченца, они хорошо экипированы, обучены, опытны и беспощадны, но предпочитают не ввязываться в бой с сильным противником. В качестве примера Берич привел бои возле Донецкого аэропорта.

«Они себя вели очень трусливо. Когда возле аэропорта был бой, они быстро убежали, бросали своих, оставляли мертвых. И раненых с собой не брали», - вспомнил Берич.

По данным разведки ДНР и ЛНР, с украинской стороны воюют сотни наемников из Грузии, Литвы, США и других стран. Но кто их спонсирует? Кто платит зарплаты, обеспечивает экипировкой, техникой и оружием и подготавливает к боям? Журналисты «Специального репортажа» провели собственное расследование и нашли ответы на эти вопросы. Смотрите новый выпуск 6 июня в 18:30 на телеканале «Звезда».