МЧС предупредило москвичей о сильной жаре

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует горожанам в связи с неблагоприятными погодными условиями избегать долгого нахождения на солнце и перегрева, пользоваться светлой одеждой и головными уборами, пить больше воды.

По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается сильная жара, воздух может прогреться до 30-31 градуса тепла.

По предварительным прогнозам, лето 2019 года ожидается теплее обычного. Погода в основном будет около или выше нормы. Синоптики ожидают, что температура в июне будет выше привычных температур, а середина лета ожидается жаркой.