СМИ: Александр Панкратов-Черный находится без сознания

Актер Александр Панкратов-Черный, который сегодня, 6 июня, был экстренно госпитализирован, находится без сознания.

По данным паблика Mash, у артиста резко упало давление до критического минимума.

Сегодня утром Панкратов-Черный почувствовал себя плохо. После этого у него случился обморок, в результате чего пришлось экстренно вызывать скорую помощь. Медики приняли решение госпитализировать актера.

Александр Панкратов-Черный родился 28 июня 1949 года. Ему 69 лет.

В 1969 году он окончил актерский факультет Горьковского театрального училища, а в 1976 году получил еще один диплом, окончив режиссерский факультет ВГИКа.

Панкратов-Черный играл в театральных постановках. Однако наибольшую популярность ему принесла работа именно в кинематографе: за свою карьеру он снялся более чем в 100 лентах. Среди них полюбившиеся зрителю картины «Где находится нофелет?», «Курьер», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», а также «Мастер и Маргарита», «Ржевский против Наполеона» и многие другие.