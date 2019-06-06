Орешкин заявил о потере долларом доли на мировом рынке

Доллар «постепенно и неизбежно» теряет свою долю на мировом рынке и вытесняется евро. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин по полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам Россия, Турция и Китай увеличивают свою долю в евро. Точно так же поступает и Европа.

ЦБ за год, с июня 2017-го по июнь 2018-го, снизил долю доллара в международных резервах, при этом нарастив долю европейской валюты.

Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 6 по 8 июня. Откроется он ровно в 13:00. Однако первое мероприятие пройдет несколько раньше: в зоне, где работает пресса, состоится церемония подписания первого соглашения между правительствами, фондами, банками и министерствами.

Президент РФ Владимир Путин проведет на форуме два полных рабочих дня, уже сегодня, 6 июня, ближе к вечеру у него пройдет встреча с иностранными инвесторами. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч с главами Болгарии, Армении и Словакии.