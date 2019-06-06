Порошенко потребовал от Зеленского ответить за предложение о снятии блокады с Донбасса

Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлением главы Украины о возможном снятии блокады с неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом экс-президент страны написал на своей странице в Facebook.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», - возмутился Порошенко.

По словам экс-главы Украины, снятие блокады с Донбасса - это якобы реализация российского сценария в регионе, что является «предательством национальных интересов страны».

В 2015 году украинские власти ввели пропускной режим с территориями Донбасса, неподконтрольными Киеву. С тех пор въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно лишь через пункты пропуска или через территорию России. В ОБСЕ неоднократно заявляли, что транспортная и экономическая блокада региона - это путь к гуманитарной катастрофе.

Ранее официальный представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольных Киеву территорий. Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, вопрос будет обсуждаться в ходе очередного заседания по Украине 19 июня.

Владимир Зеленский пока никак не отреагировал на требование Петра Порошенко. Новоиспеченный президент сейчас занят выстраиванием отношений с западными партнерами. Накануне он совершил первый вояж в Брюссель, где встретился с главой Европейского совета Дональдом Туском, польским коллегой Анджеем Дудой и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В отличие от предшественника Зеленский не стал рассуждать о войне и говорил о мире. Но в это время ВСУ обстреливали донецкую мечеть, в которой собрались верующие на праздник Ураза-байрам.

Есть ли у Зеленского реальный план по прекращению войны в Донбассе? И зачем на самом деле новый президент Украины назначил бывшего главу государства на должность своего спецпредставителя по Донбассу? Смотрите новое расследование «Специального репортажа» 6 июня в 18:30 на телеканале «Звезда».