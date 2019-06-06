СМИ: в Москве экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

В Москве экстренно госпитализирован актер Александр Панкратов-Черный. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.

По данным Mash, артист почувствовал себя плохо утром в четверг, 6 июня. После этого у него случился обморок, в результате чего пришлось экстренно вызывать скорую помощь.

Прибывшие на место медики решили госпитализировать Панкратова-Черного. В настоящий момент все обстоятельства уточняются.

Александр Панкратов-Черный родился 28 июня 1949 года. Актеру 69 лет.

В 1969 году он окончил актерский факультет Горьковского театрального училища, а в 1976 году получил еще один диплом, закончив режиссерский факультет ВГИКа.

Панкратов-Черный играл в театральных постановках. Однако наибольшую популярность ему принесла работа именно в кинематографе: за свою карьеру он снялся более чем в 100 лентах. Среди них полюбившиеся зрителю картин «Где находится нофелет?», «Курьер», «Жестокий романс», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза», а также «Мастер и Маргарита», «Ржевский против Наполеона» и многие другие.