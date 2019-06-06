В ЦБ заявили о готовности рассмотреть снижение ключевой ставки

Центробанк в ближайшее время намерен рассмотреть снижение ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. С таким заявлением она выступила во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

«Мы поднимали ставку в конце прошлого года, потому что видели нарастание инфляционных рисков, в том числе связанных с повышением НДС», - пояснила она.

По словам Набиуллиной, были опасения, что повышение НДС способно вызвать вторичные эффекты из-за того, что «инфляционные ожидания в России не заякорены». И благодаря упреждающим мерам инфляция «достаточно быстро стала снижаться».

«И поэтому мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ключевой ставки», - подчеркнула она.

Вместе с тем председатель Банка России назвала денежно-кредитную политику умеренно жесткой. ЦБ оценивает нейтральную ставку на уровне 6-7%, в то время как сейчас она составляет 7,75%.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 14 июня.