«В сознании, сам дышит»: представитель Алибасова опроверг слухи о коме

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии, однако, он не впадал в кому, самостоятельно дышит и не теряет сознание.

Об этом «Звезде» рассказал его PR-директор Вадим Горжанкин.

Представитель Алибасова и группы «На-На» опроверг появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о смерти заслуженного артиста России.

«Я хочу сказать, что во-первых, не было никакой смерти, о чем некоторые СМИ поспешили сообщить. Потом прошла информация, что он впал в кому. Это тоже не соответствует действительности. Состояние у Бари Алибасова тяжелое, но стабильное. Он сам дышит, по крайне мере, в данный момент, он не теряет сознание и точно не находится в коме», - рассказал Горжанкин.

Напомним, Бари Алибасов попал в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского после того, как, перепутав стаканы, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб.

На настоящий момент подробности о его состоянии неизвестны, но ранее оно оценивалось как тяжелое. Алибасов получил сильнейшие ожоги пищевода и желудка.