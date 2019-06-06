Не только Китай: Лавров рассказал, как идет работа РФ по дедолларизации торговли

Российская Федерация будет продолжать работу по дедолларизации внешней торговли с широким кругом стран.

Все усилия в этой сфере направлены на то, чтобы обезопасить платежную систему от капризов той или иной американской администрации и внутриполитической конъюнктура.

«Говоря о национальных валютах, надо отметить, что эти процессы идут не только по двусторонним каналам между Россией и Китаем. Мы занимаемся этим с целым рядом других стран, особенно из числа наших крупных партнеров, где взаимный товарооборот более или менее сбалансирован, и есть спрос на рубли и валюты наших контрагентов. Эти процессы также идут в рамках БРИКС», - заявил Сергей Лавров в интервью «РБК».

Глава российского внешнеполитического ведомства особо подчеркнул значимость перехода на национальные валюты при взаиморасчетах с китайскими партнерами.

Министр напомнил, что доля бездолларовой торговли в общем объеме уже составляет 18%.

При этом, считает Сергей Лавров, такая совместная работа ведет к укреплению позиций рубля и юаня на международном рынке.