Лавров: США уже 9 месяцев не дает ответа по заявлению о ядерной войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о предложении РФ в адрес США по поводу совместного заявления о недопустимости ядерной войны. Оно было сделано девять месяцев назад, однако американская сторона до сих пор раздумывает над ответом.

Как отметил министр, подобные совместные заявления принимались даже во времена Советского Союза. Руководители СССР и США дважды принимали их во второй половине XX века. Однако в современной Америке ситуация сложилась иная.

«Мы уже почти как девять месяцев предложили американским коллегам сделать это еще раз уже в современных условиях. Они думают», - рассказал глава МИД РФ в интервью РБК.

В интервью Лавров коснулся множества других тем деятельности своего ведомства. В частности, он рассказал о работе МИД РФ с оппозицией в Венесуэле, вопросах разоружения с США, а также изложил точку зрения на текущую ситуацию на Украине.