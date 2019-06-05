МО РФ опровергло сообщения о «небезопасном перехвате» российским Су-35 американского самолета-разведчика

В российском Министерстве обороны опровергли сообщения о якобы «небезопасном» перехвате американского самолета P-8A Poseidon российским Су-35 над Средиземным морем.

По данным военного ведомства, 4 июня около 12:30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим в Сирии над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

Для распознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на российской авиабазе Хмеймим.

Сблизившись на безопасную дистанцию, экипаж российского истребителя визуально идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. После того как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу.

Около 15:41 мск российскими средствами контроля воздушного пространства вновь было зафиксировано приближение американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и не вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства.

В Министерстве обороны отдельно подчеркнули, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Также никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало.