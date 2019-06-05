«Ничего ужасного» - менеджер Алибасова об инциденте с продюсером
Специалист по связям с общественностью подтвердила случившееся с известным продюсером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: alibasov_nana, instagram
PR-менеджер музыкального продюсера Бари Алибасова Елена Щетинина прокомментировала произошедший со знаменитостью несчастный случай.
«Ничего ужасного не произошло. Это все правда», - сказала Щетинина.
Вчера поздним вечером Бари Алибасов попал в реанимацию НИИ имени Склифосовского. По словам сына музыканта, Бари Алибасова-младшего, 71-летний артист перепутал жидкости и выпил вместо сока бытовую химию для прочистки труб.
Врачи скорой помощи и токсикологи незамедлительно приехали по вызову. Они оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу.
Завтра у известного музыкального продюсера день рождения. Ему должно исполниться 72 года, праздник он встретит, к сожалению, в больнице.