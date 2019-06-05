Медики сообщили о тяжелом состоянии Алибасова

Состояние госпитализированного накануне Бари Алибасова, который попал в больницу после отравления средством для прочистки труб, тяжелое. Об этом сообщили в справочной НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

При этом известно, что Алибасов находится в токсико-реанимационном отделении.

«Состояние тяжелое. Температура 36,9», - говорится в сообщении.

В настоящее время все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее сын Бари Алибасова заявил, что его отец перепутал стаканы и вместо сока выпил бытовую химию. Скорая помощь и токсикологи незамедлительно прибыли по вызову, однако Алибасову потребовалась дополнительная помощь.