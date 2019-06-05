Boeing 757 совершил экстренную посадку в аэропорту Барнаула

В городе Барнауле Алтайского края в среду, 5 июня, около 2 часов 14 минут по местному времени совершил посадку в нештатном режиме самолет Boeing 757-200, следовавший по маршруту Анталия - Барнаул.

На борту находились семь членов экипажа и 229 пассажиров. Предварительно установлено, что при заходе лайнера на посадку сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков, сообщает СК РФ. Несмотря на это, посадка прошла благополучно, из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.

В середине февраля этого года в аэропорту Барнаула шесть человек пострадали при падении с трапа самолета. Тогда причиной ЧП назвали неполадки с оборудованием.