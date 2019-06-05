Названы лучшие российские курорты для отдыха с детьми

Россияне предпочитают проводить летний отдых на курортах страны. По данным ТурСтата, самыми востребованными местами стали Сочи, Анапа и Курортный район Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, по данным аналитического агентства, в перечень также вошли озеро Байкал и Евпатория.

За Сочи проголосовали 40% опрошенных россиян, за Анапу - 16%, а за петербургский район и озеро Байкал - по 11%. Семь процентов россиян предпочли Евпаторию.

А вот в рейтинг лучших российских курортов для детей вошли Ялта, Ейск, Феодосия, Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск (Ставропольский край).

Ранее стали известны самые востребованные летние направления у туристов из России.