Названы лучшие российские курорты для отдыха с детьми
В рейтинг лучших российских курортов для детей вошли Ялта, Ейск, Феодосия, Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск (Ставропольский край).
© Фото: Bahnmueller imageBROKER.com, Globallookpress
Россияне предпочитают проводить летний отдых на курортах страны. По данным ТурСтата, самыми востребованными местами стали Сочи, Анапа и Курортный район Санкт-Петербурга.
Вместе с тем, по данным аналитического агентства, в перечень также вошли озеро Байкал и Евпатория.
За Сочи проголосовали 40% опрошенных россиян, за Анапу - 16%, а за петербургский район и озеро Байкал - по 11%. Семь процентов россиян предпочли Евпаторию.
А вот в рейтинг лучших российских курортов для детей вошли Ялта, Ейск, Феодосия, Зеленоградск (Калининградская область) и Пятигорск (Ставропольский край).
Ранее стали известны самые востребованные летние направления у туристов из России.