Посольство Армении в РФ заявило о готовности помочь в расследовании убийства спецназовца в Подмосковье

Посольство Армении в России готово оказать помощь в расследовании убийства бывшего спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.

Произошедшее дипломаты назвали настоящей трагедией и пообещали оказать всю необходимую помощь российским следственным органам. В дипведомстве также выразили уверенность, что виновные в этом преступлении понесут наказание по всей строгости закона.

Бывший спецназовец Никита Белянкин был убит в субботу вечером. Он заступился за двоих незнакомых ему людей, которых избивали около бара, но сам погиб от удара ножом в сердце.

Ранее правоохранительным органам удалось задержать двоих подозреваемых в убийстве Белянкина. Их имена не называются, но известно, что это уроженцы одной из стран СНГ. Как сообщили в Следственном комитете, личности остальных участников нападения также установлены. Сейчас с задержанными работают следователи.