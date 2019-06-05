Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Осталось 30 лет: ученые предрекли скорую гибель человеческой цивилизации

Наталия Майорова
08:17 05.06.2019
Возможной причиной гибели может стать засуха в Амазонии - «легких Земли».
Осталось 30 лет: ученые предрекли скорую гибель человеческой цивилизации
© Фото: pixabay

Австралийские эксперты из Мельбурна провели исследование и выяснили, что человеческая цивилизация в современном виде обречена на исчезновение. А причиной тому станет якобы бездействие национальных правительств и «скорый» экономический кризис.

По данным People, в ближайшее время никто не будет предпринимать усилий, чтобы снизить уровень сжигания ископаемого топлива. Ученые убеждены, что в таком случае глобальные выбросы уже к 2030 году достигнут максимума.

В результате этого к 2050 году средняя температура воздуха на Земле может подняться на три градуса выше значений XIX века, что приведет к исчезновению полярных шапок, а также к повышению уровня Мирового океана или к глобальной засухе в Амазонии, которую принято называть «легкими планеты».

Континенты и вовсе могут пострадать от изменения течений, лесных пожаров, засух или наводнения. Несмотря на неутешительные прогнозы, наша планета уже существовала в условиях повышенных температур, например в эпоху карбона.

Ранее ученые пришли к выводу, что первая цивилизация Земли, зародившаяся в долине реки Инд, могла исчезнуть из-за резкой перемены климата и характера выпадения осадков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.06.2019, 10:06
На особом контроле: все о том, как охраняется граница России в Крыму
Дата05.06.2019, 01:50
Главнокомандующий ВМФ России рассказал о новых кораблях в составе флота
Дата05.06.2019, 04:52
Новые вершины: Нурмагомедов стал самым «дорогим» бойцом в истории UFC
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата03.06.2019, 12:09
Сухопутные войска получат более 2500 новых образцов вооружения
Дата05.06.2019, 06:39
История в цифре: Минобороны рассекретило архивы об освобождении Восточной Европы
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:50 В стране и мире
Видео
«Ничего ужасного» - менеджер Алибасова об инциденте с продюсером
09:17 В стране и мире
Видео
Медики сообщили о тяжелом состоянии Алибасова
08:49 В стране и мире
Видео
Boeing 757 совершил экстренную посадку в аэропорту Барнаула
07:53 В стране и мире
Видео
Китай впервые осуществил запуск спутников с морского космодрома: видео
07:32 В стране и мире
Видео
Процесс установки «острова» на авианосец ВМС США попал на видео
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Одиссея» арктического пса: что стало со спасенной «Военной приемкой» собакой
Осталось 30 лет: ученые предрекли скорую гибель человеческой цивилизации
Украинского политолога навсегда выгнали с ток-шоу за неприличные жесты
Видео
«Смертельный перехватчик»: британское издание восхитилось российской противоракетой
Обезьянья дыра, Потраченный впустую потенциал: в Сети предложили переименовать Землю
Боец ВСУ «порвал» дуло американской винтовки
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.