Осталось 30 лет: ученые предрекли скорую гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна провели исследование и выяснили, что человеческая цивилизация в современном виде обречена на исчезновение. А причиной тому станет якобы бездействие национальных правительств и «скорый» экономический кризис.

По данным People, в ближайшее время никто не будет предпринимать усилий, чтобы снизить уровень сжигания ископаемого топлива. Ученые убеждены, что в таком случае глобальные выбросы уже к 2030 году достигнут максимума.

В результате этого к 2050 году средняя температура воздуха на Земле может подняться на три градуса выше значений XIX века, что приведет к исчезновению полярных шапок, а также к повышению уровня Мирового океана или к глобальной засухе в Амазонии, которую принято называть «легкими планеты».

Континенты и вовсе могут пострадать от изменения течений, лесных пожаров, засух или наводнения. Несмотря на неутешительные прогнозы, наша планета уже существовала в условиях повышенных температур, например в эпоху карбона.

Ранее ученые пришли к выводу, что первая цивилизация Земли, зародившаяся в долине реки Инд, могла исчезнуть из-за резкой перемены климата и характера выпадения осадков.