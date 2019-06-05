Нетребко, Бочелли, Эйвазов и Перетятько впервые выступили на одной сцене

Андреа Бочелли, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ольга Перетятько впервые вышли вместе на одну сцену. Такого еще не случалось, поэтому на вчерашний концерт в Кремле съехались любители оперы со всего мира.

Сложность этого концерта состояла в том, чтобы собрать звезд вместе. Андреа Бочелли, ослепший в 12 лет, приезжал в Москву два года назад. Итальянец имеет в своей коллекции и «Золотой глобус», и «Грэмми», и номинацию на «Оскар». Он постоянно перемещается по миру, а его выступления расписаны на несколько лет вперед.

Супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов бывают в Москве наездами. На сегодняшний день Анна - одна из самых востребованных оперных див в мире. Ольга Перетятько постоянно гастролирует по мировым концертным площадкам.

В Кремлевском дворце получился уникальный квартет: два тенора и два сопрано. Звезды оперной сцены исполнили популярные, узнаваемые арии и дуэты, а также романс «Очи черные».

Неудивительно, что билеты на концерт четырех знаменитостей пользовались огромной популярность, и это несмотря на высокую цену - в среднем около 20 тысяч рублей.

Зимой прошлого года Анна Нетребко в своем Instagram возмущалась стоимостью билетов на ее совместный концерт с Юсифом Эйвазовым, которая достигала 150 тысяч за билет. Тогда певица пригрозила, что больше не приедет, если цены на билеты будут такими высокими.