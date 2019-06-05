Выносливость и командный дух: кадеты приняли участие в «Суворовском марше» в Подмосковье

В парке «Патриот» в подмосковном Алабине проходят II Международные открытые Кадетские игры. В них принимают участие воспитанники военных училищ из России, Белоруссии и Армении.

«Суворовский марш» стал одним из непростых этапов, требующих хорошей спортивной подготовки и смекалки. На конкурсе участникам необходимо преодолеть дистанцию с большим количеством препятствий.

Порядок выступлений команд определят жеребьевка, маршрут изначально никому не известен. За 30 секунд до старта команда получает конверт с картой, по которой участникам предстоит найти контрольные точки.

Таких точек на пятикилометровом маршруте десять, по количеству участников в команде. На каждой из них кто-то из кадетов должен ответить на теоретический вопрос или выполнить практическое задание: поразить мишени из винтовки, метнуть нож и гранату или облачиться в защитный костюм.

В этом году, кадетские игры получили статус международных. Помимо девяти российских команд, участие в них принимают команды из Белоруссии и Армении.

Атмосфера на трибунах стоит по-настоящему дружеская. Болеют российские кадеты, конечно же, за своих, но поддерживают всех без исключения. Нахимовцы из Петербурга, даже привезли с собой необычный талисман - бутылку морской воды из Финского залива.

«Это морская вода из Финского залива. Мы, как моряки взяли ее, как талисман. Перед стартом каждый участник нашей команды намочил себе голову, чтобы помогала бежать, вера какая-то была», - объяснил воспитанник Нахимовского училища Виктор Плотников.

Помогла ли ребятам морская вода или дело в хорошей физической подготовке, но нахимовцы в этом конкурсе показали отличный результат.

Следующими этапами Кадетских игр станут «Эрудит», где кадетам предстоит блеснуть интеллектом и «Кадетский натиск», в котом их ждет сложнейшая полоса препятствий. Победитель игр определится по итогам всех конкурсов.