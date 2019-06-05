Китай впервые осуществил запуск спутников с морского космодрома: видео

Китай провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы. Это произошло впервые в истории, сообщает Центральной телевидение КНР.

«Чанчжэн-11» (CZ-11) стартовала с платформы, расположенной в Желтом море. На борту ракеты-носителя находились семь космических аппаратов. Старт был осуществлен в 12:06 по местному времени (07:06 по Москве).

Как уточнили ранее в национальном космическом управлении Китая, обломки ракеты должны упасть в международные воды северной части Тихого океана.

«Чанчжэн-11» является твердотопливной ракетой без опасных веществ. Ее обломки не будут подвергать опасности близлежащие морские районы.

Момент запуска был опубликован в социальной сети Twitter.