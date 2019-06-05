Китай впервые осуществил запуск спутников с морского космодрома: видео
«Чанчжэн-11» (CZ-11) стартовала с платформы, расположенной в Желтом море.
© Видео: LaunchStuff, twitter © Фото: LaunchStuff, twitter
Китай провел успешный пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-11» с морской платформы. Это произошло впервые в истории, сообщает Центральной телевидение КНР.
«Чанчжэн-11» (CZ-11) стартовала с платформы, расположенной в Желтом море. На борту ракеты-носителя находились семь космических аппаратов. Старт был осуществлен в 12:06 по местному времени (07:06 по Москве).
Как уточнили ранее в национальном космическом управлении Китая, обломки ракеты должны упасть в международные воды северной части Тихого океана.
«Чанчжэн-11» является твердотопливной ракетой без опасных веществ. Ее обломки не будут подвергать опасности близлежащие морские районы.
Момент запуска был опубликован в социальной сети Twitter.