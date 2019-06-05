Процесс установки «острова» на авианосец ВМС США попал на видео

Установка надстройки на атомный авианосец John F. Cennedy ВМС США показали на видео. Операция прошла на верфи в Ньюпорт-Ньюс в Виргинии.

«Цифровые технологии позволили с точностью до миллиметра определить место, куда мощный кран опустил огромную стальную конструкцию», - отмечает «Популярная механика».

При этом длина надстройки составляет 22 метра, ее ширина - 10 метров, а высота 27,5 метра.

«Остров» бронирован и имеет корабельный мостик в несколько ярусов, а также системы связи и мониторинга работы корабельных систем, диспетчерскую взлета и посадки. Установка также получила центр управления полетами Pri-Fly, который контролирует воздушную обстановку в радиусе восьми километров от авианосца.

Таким образом готовность авианосца достигнута примерно на 90%. Операция были приурочена ко дню рождения 35-го президента США Джона Кеннеди, в честь которого, соответственно, и был назван корабль.

USS John F. Cennedy (CVN-79) является вторым атомным авианосцем типа Gerald R. Ford. Корабли данного проекта должны сменить в ВМС США авианосцы типа Nimitz. Ролик был опубликован на YouTube.