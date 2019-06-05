В Тыве военнослужащие помогают бороться с природными пожарами

На борьбу с природными пожарами вышли подразделения горной мотострелковой бригады Центрального военного округа и транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ.

С помощью специального устройства на очаг возгорания было сброшено около 15 тонн воды. В это же время военные пожарные создали на пути огня милитаризованную полосу, длиной более километра. В результате оперативных и слаженных действий пожар удалось быстро локализовать.

В первый день лета, подразделениям горной мотострелковой бригады Центрального военного округа удалось локализовать природный пожар в Тандинском районе Республики Тыва. На пути огня военные создали милитаризованную полосу длиной более 1 км и сбросили 15 тонн воды на очаги огня.