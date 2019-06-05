В России изобрели экспресс-тесты для определения качества бензина на АЗС

Качество бензина теперь сможет проверить любой водитель прямо на заправке. Для этого надо всего лишь воспользоваться экспресс-тестом, который разработали ученые из РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Тесты представляют собой полоску из картона, на которую достаточно нанести каплю горючего. По изменившемуся цвету покупателю становится понятно, есть ли в топливе вредные для двигателя вещества, такие, как свинец или железо, а также серо- и азото-содержащие соединения.

Благодаря этим тестам, автомобилист сможет заправиться на АЗС минимально необходимым количеством топлива, а на следующей заправке купить бензин более высокого качества.