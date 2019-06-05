Под Омском перезахоронили останки красноармейца, погибшего в годы Великой Отечественной войны

В селе Максимовка Омской области предали земле героя Великой Отечественной Алексея Писаренко. Останки советского воина, погибшего в 1944 году в Латвии, были найдены волонтерами «Поискового движения России».

Писаренко был стрелком 32-го гвардейского стрелкового полка 12 гвардейской стрелковой дивизии, гвардии ефрейтором, воевал на фронтах России, Украины, Белоруссии, Прибалтики. Рядом с погибшим красноармейцем обнаружили принадлежавшую ему медаль «За боевые заслуги» и по архивным данным нашли ее обладателя.

Поисковики связались с родственниками павшего героя, для которых он все это время числился пропавшим без вести. Был проведен анализ ДНК и подтверждена родственная связь с фронтовиком. После этого останки и личные вещи бойца транспортировали из Латвии на его историческую родину - в Омскую область.

Красноармейца похоронили со всеми почестями. Медаль, пряжку от ремня и другие вещи солдата родственники передали в местный музей.

Волонтеры «Поискового движения России» на добровольных началах занимаются поисковой работой, изучая архивы и находя останки героев войны на месте боев. Движение существует шесть лет, в него входят более 42 тысяч поисковиков в составе 1428 поисковых отрядов. За время существования организации активисты подняты останки более 120 тысяч советских воинов, имена шести тысяч удалось идентифицировать.