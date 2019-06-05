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За лекарства для глаз вводят уголовную ответственность

Тамара Астапенкова
06:45 05.06.2019
С 1 декабря 2019 года в России ужесточают наказание за нарушение при обороте трех рецептурных препаратов.
За лекарства для глаз вводят уголовную ответственность
© Фото: CHROMORANGE Bilderbox, Globallookpress

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушение при обороте трех рецептурных препаратов, которые пользуются спросом у наркозависимых людей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Это тропикамид, который применяется для расширении зрачка  для исследования глазного дна, воспалительных заболеваниях или хирургических вмешательств. Также это тапентадол, применяемый при сильной боли после операций и являющийся опиоидным наркотическим анальгетиком.

Кроме того, в список попал прегабалин, обладающий противосудорожным и противоболевым действием, применяемый при эпилепсии. Все препараты входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Но поскольку эти лекарства очень популярны у наркозависимых людей, то за их незаконную продажу и хранение, вводится уголовная ответственность. По данным издания, постановление уже подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, и после вступления документа в силу, нарушителям грозит срок до 3 лет лишения свободы.

Сейчас физическим лицам выписывают штраф в размере до 3 тысяч рублей, юридическим лицам – до 30 тысяч рублей.

Весной стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ выступило с инициативой запретить использовать спирт, полученный из пищевого сырья, для производства настоек, в том числе валерианы, пустырника, корвалола и валокордина.

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