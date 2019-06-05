Захарова объяснила, почему стратегия Зеленского по «возвращению» Крыма не сработает

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о подготовке командой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского некой «стратегии по возвращению Крыма».

Захарова в интервью НСН сообщила, что жители полуострова уже закрыли вопрос о его принадлежности еще во время референдума 2014-го года.

«Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь», - подчеркнула Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский собирается обсудить вопрос «возвращения» Крыма с представителями Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель. Ожидается, что это произойдет уже 4 и 5 июня.