МАК подготовил предварительный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

артина последнего полета разбившегося пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 подготовлена экспертами Международного авиационного комитета.

Лайнер сгорел после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года.

Отчет включает в себя комплексный анализ всего полета, включая действия экипажа и наземных служб в экстренной ситуации.

«Промежуточный отчет подготовлен опытнейшими специалистами по расследованию авиакатастроф МАК. Он включает в себя анализ полета, состояние воздушного судна, описание действий экипажа, наземных служб, аварийно-спасательных и пожарных команд», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» следовал по маршруту Москва-Мурманск. Почти сразу после взлета экипаж сообщил на землю о технических неполадках и запросил экстренную посадку.

Получив разрешение пилоты направили борт к земле. Приземление вышло жестким.

От сильного удара о взлетно-посадочную полосу стойки шасси SSJ-100 подломились и пробили баки с топливом, от которых он загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Погиб 41 человек.