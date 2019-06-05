Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии

В столицу Сирии прилетела делегация российских врачей. Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.

В составе врачебной делегации из России присутствуют хирурги, протезисты, травматологи, ортопеды и специалисты по реабилитации. Вместе с сирийскими коллегами они помогают обычным жителям страны. Из-за обстрелов, мин и растяжек террористов в стране насчитываются тысячи инвалидов, большинство из которых женщины и дети.

«Всё случилось в Хомсе. Рядом со мной взлетела на воздух машина, начиненная взрывчаткой. Первую ногу оторвало сразу. А на второй травма была незначительной, но из-за врачебной ошибки её пришлось ампутировать через несколько недель», - рассказал сириец Рахаф Аднан Алид.

Раньше на создание каждого протеза уходило несколько недель, однако теперь необходимо всего несколько часов. Это стало возможно благодаря медицинскому 3D-принтеру.

Самых тяжёлых пациентов медики увезут на лечение в Россию. Точная дата транспортировки станет известна после составления окончательного списка. В него попадут те, кому, помимо современного протеза, нужна также физическая и психологическая реабилитация.