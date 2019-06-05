Эпицентр деловой активности: как Петербург готовится к встрече участников ПМЭФ

Меньше суток остается до открытия Петербургского экономического форума.

Северная столица принимает его, по традиции, каждый год, и всегда это событие приобретает мировой масштаб. Именно поэтому программа форума продумывается до мелочей.

Площадь форума, на которой гости будут обсуждать проблематику международной экономики, 120 тысяч квадратных метров и за сутки до старта мероприятия подготовительные работы еще в разгаре.

Необходимо обустроить 150 деловых зон, более 30 конференц-залов, 100 переговорных комнат, ведь в Санкт-Петербурге ждут 15 тысяч участников из 75 стран мира.

А еще тысячи журналистов, волонтеров - вся инфраструктура создается практически с нуля.

«Реально строится здесь целый город. Он в течение четырех дней обеспечивает одну из ведущих мировых деловых площадок комфортом, деловой средой и конечно же всем необходимым, чтобы участники уехали отсюда насыщенные новыми контактами и знаниями», - рассказывает директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

На полях форума работают лучшие повара со всей страны. Чтобы участники пленарных заседаний и жарких дискуссий не оставались голодными, сотни кулинаров обещают накормить их лучшими российскими продуктами - от Камчатки до Крыма.

«Сейчас мы будем готовить тартар из мраморной говядины, из вырезки, с соленым огурцом, с айволи с хреном и укропом с добавлением бальзамического крема», - делится рецептом изысканного блюда шеф-повар Артем Поцало.

Гостям саммита предоставлен большой выбор - их ждут русская, европейская и китайская кухни. Последней наверняка обеспечена популярность, ведь в Петербург вместе с председателем КНР из Поднебесной приедет огромная делегация.

В программе форума запланированы и абсолютно интернациональные мероприятия. Это постановка Мариинского театра, балет «Корсар», которому предстоит стать главным культурным событием саммита.

«Каждый спектакль - он особенный, каждый танцевать волнительно и приятно. А то, что сейчас будет так много внимания - это приятно вдвойне, ну и ответственно, конечно!», - говорит о своих переживаниях артистка балета Мариинского театра Анастасия Демидова.

В культурной программе еще и ночной концерт Симфонического оркестра под руководством маэстро Валерия Гергиева при участии Дениса Мацуева, выступления звезд оперы, джаза.

Ну а самой большой и открытой сценой станет Дворцовая площадь, где пройдет музыкальный фестиваль «От классики до рока», увидеть который смогут не только гости экономического форума, но и обычные туристы и жители города.