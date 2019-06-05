Далекий берег: Госдеп США запретил круизы на Кубу

Власти США запретили круизным судам заходить в кубинские порты. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Государственного департамента США.

В дополнение к этому, официальный Вашингтон запретил групповые туристические поездки на остров Свободы с целью получения образования.

Кроме того, Госдеп распорядился запретить поставлять на Кубу автомобили и другую технику.

«Соединенные Штаты считают, что кубинский режим несет ответственность за репрессии против кубинского народа, его вмешательство в Венесуэлу и его прямую роль в техногенном кризисе, возглавляемом Николасом Мадуро, который продолжает подрывать институты своей страны», - говорится в заявлении американских чиновников.

За океаном не скрывают, что именно туристический сектор стал объектом для новых санкций, так как по мнению Госдепа индустрия отдыха тесно связана с кубинскими органами безопасности, военными и разведкой.

Ранее зампредседателя российского правительства Юрий Борисов сделал заявление на тему дружеских отношений с Кубой, назвав ее ключевым латинским партнером.

При этом, он отметил, что страна, в свою очередь, может быть уверена в поддержке со стороны РФ в ответ на американские санкции.

Об этом Борисов заявил на встрече с сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии, вице-председателем Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом.

Вице-премьер России подчеркнул взаимную дружественность, которая всегда была присуща двум странам.