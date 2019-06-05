Кличко предложил Саакашвили «политическое плечо»

Мэр Киева Виталий Кличко предложил экс-президенту Грузии войти в руководство его партии «Удар» и вместе с нею отправиться на выборы в Раду.

Партии самого Саакашвили - «Рух новых сил», в накануне отказали в регистрации.

«Я видел обращение Михаила Саакашвили, политической силе которого создали препятствия для участия в выборах, поэтому я готов подставить ему политическое плечо. Убежден, наш союз удвоит усилия ради перемен в стране. Вместе у нас есть план изменений и люди, которые способны их воплотить», - говорится в видеообращении Виталия Кличко на его странице в Facebook.

Сам Кличко не намерен отдавать бразды правления своей политической партией и планирует остаться ее руководителем, а Саакашвили готов отвести роль председателя.

При этом не совсем понятно, как «Удар» собирается обойти норму закона, согласно которой кандидат в депутаты Рады должен последние пять лет прожить на Украине.

Ведь Михаил Саакашвили больше года находился в эмиграции.