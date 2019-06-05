На съемках фильма о Джеймсе Бонде прогремел разрушительный взрыв

На съемках очередного, 25 фильма о приключениях знаменитого шпиона Джеймса Бонда произошел взрыв.

Детонация бомбы была запланирована сценаристами и готовилась специалистами-взрывотехниками, но по непонятным пока причинам, ситуация вышла из-под контроля, говорится в сообщении на официальной странице фильма в Twitter.

«Во время съемок контролируемого взрыва на съемочной площадке произошел взрыв. На съемочной площадке никто не пострадал, однако один член съемочной группы за пределами сцены получил незначительную травму», - говорится в сообщении.

В результате инцидента серьезные повреждения получили декорации британской студии Pinewood, где проходят съемки.

Взрывной волной снесло часть крыши съемочного павильона и несколько панелей на стене.

Выход на экраны 25 фильма об агенте 007, роль которого исполнил актер Дэниел Крейг, запланирована на апрель 2020 года.