Немецкий Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, которое власти Боливарианской республики внесли в качестве залога по оформленному три года назад кредиту.

Тогда Венесуэла получила 750 миллионов долларов, но по мнению кредиторов перестала выполнять свои обязательства, а именно выплачивать проценты по кредиту, сообщает Bloomberg.

На этом беды официального Каракаса не заканчиваются.

Главный политический оппонент действующего президента Хуан Гуайдо обратился к руководству банка с просьбой вывести 120 миллионов долларов на счета недоступные Николасу Мадуро.

По мнению оппозиционера, эта сумма отражает разницу в цене золота с момента его приобретения.

Политический кризис в латиноамериканской стране обострился 21 января 2019 года, с началом массовых антиправительственных демонстраций. В их ходе глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства.

Ряд западных стран, включая США, признали его легитимность.

Москва, Пекин и ряд стран признают единственным законным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.