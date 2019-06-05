Греция потребовала от Германии выплаты многомиллиардных военных репараций

Греческое правительство потребовало от Германии активизировать переговоры по урегулированию нерешенного ранее вопроса выплаты военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.

Соответствующую ноту в МИД Германии передал полномочный посол Греции в Берлине.

Парламент страны 17 апреля принял резолюцию с поручением правительству потребовать от Германии выплаты 309,5 миллиарда евро за ущерб в годы Второй мировой войны и 9,2 миллиарда евро за Первую мировую войну.

Кроме того, греки рассчитывают на компенсации за гибель и увечья людей более чем в 107,2 миллиарда евро.

«Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийной комиссии по взысканию немецких долгов перед нашей страной», - цитирует РИА Новости заявление греческого внешнеполитического ведомства.

Греческие претензии касаются не только военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, но и возврата оккупационного займа и разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщил МИД.

Официальный Берлин финансовые требования Афин отверг.

Немецкие чиновники напомнили своим греческим коллегам о том, что Германия уже выплатила 115 миллионов марок в 1960 году и теперь считает вопрос военных репараций исчерпанным.