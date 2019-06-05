Порошенко потребовал объяснений от Зеленского из-за Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился возможной отменой экономической блокады Донбасса.

Сегодня об этом шла речь на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

Представители украинской делегации заявили о готовности официального Киева подумать об односторонней отмене всех экономических ограничений в отношении самопровозглашенных народных республик юго-востока страны.

Теперь бывший президент Украины ждет объяснений от президента действующего.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!», - написал обеспокоенный Порошенко на своей странице в Facebook.

Экс-президент Украины напомнил, что решение о введении экономической блокады в отношении ДНР и ЛНР было принято 15 марта 2017 года решением Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Разблокирование экономических связей с неподконтрольными регионами страны, по версии Порошенко, возможны только на условиях Киева.

Ранее стало известно, что участникам трехсторонней контактной группы удалось согласовать новое перемирие на линии соприкосновения.

Такое заявление сделал полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов.

По словам российского полпреда, ожидается, что развод сил в районе Станицы Луганской начнется 10 июня, а само соглашение о перемирии будет подписано 19 июня.