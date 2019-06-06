«Гуайдо отказался»: Лавров рассказал о контактах Москвы с оппозицией Венесуэлы

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о нескольких контактах Москвы с венесуэльской оппозицией.

«Что касается вашего вопроса о работе с оппозицией, мы от нее не уходим. Как я уже сказал, в Венесуэле мы несколько раз откликались на просьбы о контактах. Эти контакты были», - сообщил министр иностранных дел России в интервью РБК.

В ходе него он также сообщил, что в ходе этих контактов Россия каждый раз подтверждала свою позицию в пользу общенационального диалога.

Лавров также сообщил, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо «высокомерно отказался» от диалога с законным президентом страны, несмотря на призыв «механизма Монтевидео» начать такой диалог.

При этом, сообщил Лавров, обо всех этих контактах законное руководство Боливарианской республики было в курсе.

«У нас нет никакой задней мысли. Мы хотим только одного: чтобы правительство и оппозиция сели за стол переговоров и искали решение, которое будет обоюдоприемлемым», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в Венесуэле политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января этого года, когда оппозиционный политик Хуан Гуайдо без каких-либо демократических процедур объявил себя временным президентом вместо Николаса Мадуро и немедленно заслужил признание со стороны Штатов, Канады и нескольких латиноамериканских государств. Мадуро в ответ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и разорвал с ними дипломатические отношения.

Законного президента поддержали Россия, Китай, Турция, Мексика и ряд других государств. Кроме того, на стороне Мадуро выступила армия Венесуэлы.