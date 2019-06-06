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«Гуайдо отказался»: Лавров рассказал о контактах Москвы с оппозицией Венесуэлы

Алексей Савелов
00:10 06.06.2019
Глава российского МИД сообщил о нескольких случаях таких контактов, о которых знало руководство Боливарианской республики.
«Гуайдо отказался»: Лавров рассказал о контактах Москвы с оппозицией Венесуэлы
© Фото: kremlin.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил о нескольких контактах Москвы с венесуэльской оппозицией.

«Что касается вашего вопроса о работе с оппозицией, мы от нее не уходим. Как я уже сказал, в Венесуэле мы несколько раз откликались на просьбы о контактах. Эти контакты были», - сообщил министр иностранных дел России в интервью РБК

В ходе него он также сообщил, что в ходе этих контактов Россия каждый раз подтверждала свою позицию в пользу общенационального диалога. 

Лавров также сообщил, что лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо  «высокомерно отказался» от диалога с законным президентом страны, несмотря на призыв «механизма Монтевидео» начать такой диалог.

При этом, сообщил Лавров, обо всех этих контактах законное руководство Боливарианской республики было в курсе. 

«У нас нет никакой задней мысли. Мы хотим только одного: чтобы правительство и оппозиция сели за стол переговоров и искали решение, которое будет обоюдоприемлемым», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. 

Напомним, что в Венесуэле политический кризис в Венесуэле достиг своего пика 23 января этого года, когда оппозиционный политик Хуан Гуайдо без каких-либо демократических процедур объявил себя временным президентом вместо Николаса Мадуро и немедленно заслужил признание со стороны Штатов, Канады и нескольких латиноамериканских государств. Мадуро в ответ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела и разорвал с ними дипломатические отношения.

Законного президента поддержали Россия, Китай, Турция, Мексика и ряд других государств. Кроме того, на стороне Мадуро выступила армия Венесуэлы.

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