В США взлетел на воздух склад пиротехники: видео
По одной из версий взрыв произошел во время подготовки фейерверков к запуску.
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Не менее пяти человек пострадали после взрыва на фабрике по производству фейерверков в США.
На воздух взлетел склад с готовой продукцией к югу от городка Розуэлл, сообщает телеканал NBC News.
На месте работает полиция штата Нью-Мексико и пожарные, однако к этой минуте доподлинно не известно, что послужило причиной детонации.
На складе хранилась пиротехника для проведения крупных зрелищных мероприятий.
Местные власти сообщают, что на работу городского аэропорта, расположенного неподалеку, инцидент не повлиял.
Ведется следствие. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. С места ЧП они был госпитализированы.