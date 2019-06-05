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В США взлетел на воздух склад пиротехники: видео

Ян Брацкий
23:12 05.06.2019
По одной из версий взрыв произошел во время подготовки фейерверков к запуску.
В США взлетел на воздух склад пиротехники: видео
© Фото: KOAT.com, twitter

Не менее пяти человек пострадали после взрыва на фабрике по производству фейерверков в США.

На воздух взлетел склад с готовой продукцией к югу от городка Розуэлл, сообщает телеканал NBC News.

На месте работает полиция штата Нью-Мексико и пожарные, однако к этой минуте доподлинно не известно, что послужило причиной детонации.

На складе хранилась пиротехника для проведения крупных зрелищных мероприятий.

Местные власти сообщают, что на работу городского аэропорта, расположенного неподалеку, инцидент не повлиял.

Ведется следствие. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. С места ЧП они был госпитализированы.

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