СМИ: Бари Алибасов впал в кому

Бари Алибасов, возможно, впал в кому на фоне отравления бытовой химией. Об этом сообщает паблик Mash.

По информации издания, это связано с некими тяжелыми заболеваниями, от которых продюсер страдал несколько лет. В сочетании с отравлением они привели артиста к состоянию комы.

Ранее в СМИ появилось ложное сообщение о смерти Бари Алибасова. В беседе со «Звездой» pr-директор продюсера Вадим Горжанкин опроверг эти слухи и подтвердил, что Алибасов жив. Писатель Сергей Минаев, который распространил новость, извинился за непроверенное сообщение.

Горожанкин также отметил, что располагает проверенными официальными данными о состоянии здоровья Алибасова. Однако озвучены они будут не ранее следующего утра.

Напомним, Бари Алибасов попал в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского после того, как, перепутав стаканы, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. На настоящий момент подробности о его состоянии неизвестны, но ранее оно оценивалось как тяжелое.