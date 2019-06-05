97-летний ветеран Второй Мировой прыгнул с парашютом накануне годовщины высадки в Нормандии

97-летний ветеран Второй Мировой войны Том Райс повторил свой исторический прыжок, который он совершил 75 лет назад во время высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщили местные СМИ.

По его словам, выпрыгнув с парашютом, он приземлился практически в том же месте, что и тогда, в 1944 году.

«Все прошло отлично. Отличный прыжок. Я чувствую себя прекрасно», - сказал Райс после прыжка.

Отмечается, что после него прыжок совершили два других ветерана - героя высадки в Нормандии - 95-летний британец Харри Ред и 94-летний американец Джон Хаттон.

Отметим, что завтра будет отмечаться 75-я годовщина высадки союзников в Нормандии. Тогда, 6 июня 1944 года в операции «Нептун» приняло участие 156 тысяч человек, которые высаживались в пяти разных секторах на севере Франции. Операция стала первой частью стратегической операции «Оверлорд» - крупнейшей десантной операции в истории, в результате которой союзниками был освобожден северо-запад Франции.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что российская делегация не поедет на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии.