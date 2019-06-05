Контактная группа договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась подготовить новое соглашение о перемирии. Такое заявление сделал полномочный представитель России на минских переговорах Борис Грызлов

По словам российского полпреда, ожидается, что развод сил в районе Станицы Луганской начнется 10 июня, а само соглашение о перемирии будет подписано 19 июня.

«Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск. В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы», - заявил Борис Грызлов по итогам заседания контактной группы.

Как, в свою очередь, сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, он уверен, что режим прекращения огня в районе Станицы Луганской начнет действовать с 10 июня.