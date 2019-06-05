Pr-директор Бари Алибасова рассказал о планах продюсера перед инцидентом с бытовой химией

Вадим Горжанкин, pr-директор продюсера Бари Алибасова и группы «На-На», подробно описал всю картину случившегося с ним инцидента.

Горжанкин отметил, что все произошло поздним вечером на студии, которая располагается в том же подъезде дома, что и квартира Алибасова.

«Он занимался хозяйственными делами и просто по ошибке, без всякого умысла, проглотил какое-то количество очистителя. Он сразу же почувствовал себя плохо и позвонил своему помощнику, который правильно сориентировался, моментально вызвал скорую помощь и уже через 15 минут сам был на месте», - поведал pr-директор.

К тому моменту медики уже приступили к промыванию желудка продюсера и поставили капельницу, но это не помогло, и его увезли в токсикологическое отделение НИИ Склифосовского.

Отвечая на вопрос о состоянии здоровья Алибасова до несчастного случая, Горжанкин отметил, что зрение могло подвести продюсера, так как без очков он уже многое может не увидеть.

«Но он был очень активен в последнее время, у него было много творческих планов. Группе “На-На” исполняется в этом году 30 лет, и в его планах было сделать глобальное революционное шоу. Он очень много работал: снималось несколько очень серьезных клипов, планировался тур по всей России и СНГ, а также по странам зарубежья», - рассказал Горжанкин.

В настоящее время рядом с пострадавшим только самые близкие, а последняя имеющаяся информация о его состоянии – утренняя. Задачей врачей было пережить ночь и не допустить внутреннего кровотечения.

«При ожоге пищевода IV степени и ожоге желудка II степени вероятность этого (кровотечения – прим. ред.) присутствует. Утром кровотечения не произошло. Надеемся и на врачей, и просто надеемся на чудо, потому что в его жизни не раз происходили чудеса», - подытожил pr-директор.

Напомним, Бари Алибасов попал в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского после того, как, перепутав стаканы, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. На настоящий момент подробности о его состоянии неизвестны, но ранее оно оценивалось как тяжелое.