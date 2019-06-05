Представитель продюсера опроверг сообщение о смерти Бари Алибасова

Pr-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин опроверг появившиеся сообщения о смерти продюсера. Молодой человек сообщил «Звезде», что подобные новости абсолютно не правдивы.

Представитель продюсера заявил, что «никто не умер, это все ерунда». По мнению Горжанкина, кто-то просто захотел нажиться на громкой новости.

«Он живой точно. Никто там не умер», - заявил pr-директор.

Ранее сообщение о смерти продюсера появилось в частности на канале писателя Сергея Минаева. Как только стало известно, что Алибасов жив, писатель принес свои извинения.

«Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова», - написал Минаев.

Напомним, Бари Алибасов попал в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского после того, как, перепутав стаканы, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. На настоящий момент подробности о его состоянии неизвестны, но ранее оно оценивалось как тяжелое.