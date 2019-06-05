Боевики обстреляли сирийскую армию в провинции Хама

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населённом пункте Хатла провинции Дейр-эз-зор.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2132 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3414,2 тонны.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирийской Арабской Республике.

Так, в Идлибской зоне деэскалации боевики в течение суток совершили обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Нахшебба, Кульджок-Пенар, Джубб-эз-Зарур, Икко, Кинсибба, Мамухия, Акч-Баэр и Айн-эль-Хаммам провинции Латакия, юго-западной окраины города Алеппо (дважды), шесть обстрелов позиций правительственных сил на территории провинции Хама.

Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.