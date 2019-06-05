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Эксперт-токсиколог рассказал о процессах в организме после принятия бытовой химии

Егор Левин
21:09 05.06.2019
Едкие щелочи, из которых состоят средства для чистки, очень реактогенны и вызывают глубокие ожоги слизистых, а в отдельных случаях и дыхательных путей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Flickr

Главный внештатный токсиколог Минздрава Ростовской области Хугас Поркшеян рассказал «Звезде» о том, что происходит в организме человека, по ошибке выпившего химическое средство для промывки труб. По словам специалиста, последствия могут быть различными, но шанс выжить сохраняется всегда.

Говоря про подобные бытовые средства, Поркшеян отмечает, что все они состоят из смеси едких щелочей, в частности, калиевых и натриевых. Такая смесь является очень реактогенной и вызывает глубокие ожоги слизистых рта, пищевода и желудка, а если человек поперхнулся, она может попасть и в дыхательные пути, где последствия этого становятся еще более тяжелыми.

«Но опасность от всего этого двоякая. На первые сутки может быть кровотечение, а также на 7-8 сутки, когда отходят послеожоговые «корочки». Тогда ситуация становится катастрофичной и может привести к летальному исходу. Также образовавшиеся рубцы могут перекрыть желудочно-кишечный тракт – тогда приходится оперировать, чтобы наладить проходимость», - рассказал токсиколог.

Поркшеян отметил еще одну опасность попадания щелочей в организм – болевой шок.

«Особенно тяжело его переносят люди в возрасте, так как происходит обезвоживание организма и сохраняется опасность кровотечения. Поэтому средства эти крайне нехорошие и летальность очень высокая», - сказал медик.

При всем этом он подчеркнул, что шанс выжить есть всегда. Человеку, находящемуся в реанимации, поддерживают дыхательные функции, сердечную деятельность, пытаются профилактировать возможные кровотечения и максимально обезболить и заживить последствия приема вещества.

«Нужно пройти курс лечения в течение 10-14 дней. Если все проходит – слава богу, если есть последствия – может быть многоэтапная операция. Но шанс всегда есть», - подытожил токсиколог.

Ранее музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в токсикологическое отделение НИИ имени Склифосовского после того, как, перепутав стаканы, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. На настоящий момент подробности о его состоянии неизвестны, но ранее оно оценивалось как тяжелое.

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