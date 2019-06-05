Российский сухогруз занесло в воды Украины из-за шторма

Российский сухогруз Melita из-за шторма занесло в территориальные воды Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ВМС ВСУ в Facebook.

В военном ведомстве рассказали, что украинские пограничники не стали задерживать российское судно и, после беседы с моряками, сухогруз был направлен по безопасному маршруту к пункту назначения.

В сообщении ВМС ВСУ отмечается, что военнослужащие Украины приняли во внимание обстоятельства этого нарушения и действовали согласно положениям Международной конвенции о территориальном море и Конвенции ООН по морскому праву.