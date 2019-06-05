Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Российская рок-группа «Ленинград» выпустила клип на песню «i_$uss». Видео опубликовано на официальном канале группы в YouTube.

В центе событий молодая девушка, которая пришла в танцевальный клуб и влюбилась в молодого человека, которые напомнил ей Иисуса Христа.

Режиссером клипа выступил Лео Колосовский, который известен совместными работами с такими коллективами, как «Время и стекло» и «Потапом и Настей».

В песне поется, как прекрасен юноша, которого полюбила героиня видео, а заканчивается куплен речитативом Сергея Шнурова.

Композиция выполнена в несвойственной группе «Ленинград» манере - танцевального хаус-трека.

Видео на песню «i_$uss» стало уже вторым клипом после того, как лидер группы завил о роспуске музыкантов и нескольких прощальных концертах.