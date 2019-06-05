Глава Фундриково рассказал, почему сельскую дорогу «залатали» обломками памятника героям ВОВ

Проселочную дорогу в Нижегородской области вымостили обломками памятника героям Великой Отечественной войны. В местной администрации сочли, что мемориал обветшал и нашли ему новое применение. Скульптуру воина сняли, а постамент пустили на укрепление пути на кладбище. На новое покрытие пошли даже мемориальные плиты с именами павших.

В селе еще осталось немало потомков фронтовиков. И они никогда не думали, что им придется топтать память своих дедов.

«Самое настоящее кощунство», - возмущается случившимся житель села Фундриково Сергей Бородин.

Как только история попала в прессу, администрация загнала на место ЧП машину со строительным мусором. Пытаясь похоронить память о своем странном поступке.

«Говорят, вчера там вроде того, что закопали трактором. Вчера вечером. Там техника какая-то была. Узнали, что тут шум поднимается и решили закопать. Да, ну в интернете везде стали показывать», - рассказала «Звезде» жительница села Фундриково Ольга Новожилова.

На месте, где раньше стоял мемориал, не осталось практически ничего. Видимо, стройматериалов нужно было очень много.

Очень странно и то, что сносили памятник накануне 9 мая.

«Машины ездят, глядим, трактор какой-то. Начали громить тут. Сносили накануне 9 мая. И так-то погибли, не знаем, где они лежат», - говорит Антонина Красильникова, которая помнит, как этот монумент устанавливали.

Глава администрации защищается и утверждает, что мемориал героям Великой Отечественной войны разрушался, и власти приняли решение его демонтировать.

«Старый памятник, он был списан. Амортизационный срок его прошел уже давно. Он разрушался. Основание у него было кирпичное. Стеллы с именами пришли в негодность. То есть - не читаемо было», - оправдывается глава администрации села Фундриково Денис Барыбин.

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям властей Фундриково. А новый монумент все же установили, однако расправу над старым жители уже не смогут забыть.