Суд арестовал главного подозреваемого в убийстве Никиты Белянкина

Суд принял решение о заключении под стражу главного обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ.

Мужчина заключен под стражу до второго августа. Он не признал свою вину, однако она подтверждается собранными материалами дела. По версии следствия, обвиняемый мог попытаться скрыться, в связи с чем суд избрал соответствующую меру пресечения.

Известно, что обвиняемый проживал в подмосковном Одинцово без регистрации и официальных источников дохода. Неофициально работал в автосервисе. Женат, имеет троих детей.

Ранее стало известно о заключении под стражу другого мужчины, причастного к преступлению. Выходец из Еревана работал барменом в заведении, в котором начался конфликт, приведший к трагедии. На территории России мужчина находился на законном основании. Ему инкриминируют статью 213 УК РФ «Хулиганство».

Трагический инцидент произошел первого июня. Никита Белянкин, который ранее принимал участие в боевых действиях в Сирии, увидел, как группа людей избивает человека, и решил вмешаться. В ходе потасовки бывшему спецназовцу нанесли смертельное ножевое ранение.